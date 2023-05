È di Comiso uno degli eroi degli animali in Romagna. FT

È originario di Comiso e si chiama Carmelo Gallo, classe 1985. È uno dei volontari che, a fianco dell’associazione Horse Angels, è intervenuto nei luoghi più devastati dell’alluvione in Emilia Romagna, regione in cui vive da tempo. Insieme ad altri 4 ragazzi (Nicolas Marani, Alex Ansaloni, Leonardo Tavanti e Francesco Braconi) tutti provenienti da località diverse, appena è iniziata l’emergenza non ha esitato a mettersi in strada con il suo camion per il trasporto cavalli.

E per due giorni, praticamente senza sosta, ha risposto a tutti gli appelli segnalati da Horse Angels per andare a soccorrere cavalli, pecore, pony, asini, cani e animali da cortile, galline comprese. Che senza il loro intervento molto probabilmente non ce l’avrebbero fatta. Sono stati circa 100 gli animali messi in salvo da Carmelo e dai suoi ‘gladiatori’ così come si sono soprannominati durante gli interventi, per tenere alto il morale. Per un ringraziamento a ‘missione’ finita, Carmelo ha affidato ai social il suo messaggio.

«Non c'è stato spazio per il dolore fisico e la stanchezza, il freddo e la pioggia, abbiamo cercato di portare sorrisi e speranza dove per alcuni era solo un lontano miraggio... Ma infine siamo riusciti a portare a termine ogni operazione, salvando così un centinaio di vite! Io, Alex e Nicolas, ci siamo incontrati per caso. Uno di quegli incontri dove non servono frasi o parole, dentro l'acqua e il fango ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito di poterci rendere veramente utili. Abbiamo messo noi attrezzature, camion, macchine, ecc. Non sapevamo ancora cosa ci avrebbe aspettato, ma una cosa era certa, sapevamo di essere una "squadra" e che insieme ci saremmo riusciti. Il tutto si è strutturato grazie all'immensa Roberta Ravello dell'Associazione Animalista Horse Angels Odv, che ci ha permesso di far parte del loro organico volontari, dandoci la possibilità di avere una copertura assicurativa e aiutandoci in qualsiasi modo possibile e immaginabile. Avrei tante cose da dire, ma forse le cose non dette sono le più belle.

Grazie a Tutti per averci supportato con i vostri messaggi. Infine grazie ai miei ragazzi, i miei gladiatori, esempio di come dovrebbero essere i giovani di oggi, umili, nobili, coerenti fino alla fine, intramontabili come le cose vere... Grazie, vi porto nel cuore. Un'esperienza che ci ha segnati per sempre...».