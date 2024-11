DogfyDiet: Alimentazione Sana per Cani con Dieta BARF e Casera

Gli amici a quattro zampe hanno bisogno sempre di cibo ottimale. Una dieta efficace garantirà al cane le giuste proteine, il fosforo, il calcio insieme ai minerali e alle vitamine. La migliore? La Barf.

Un amore che passa anche per l’ottimo cibo dato agli amici a quattro zampe

Sempre più persone donano amore ai loro cani portandoli con loro in casa nelle loro attività quotidiane e avendo da loro fedeltà e grande affetto. Prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe è qualcosa che sentiamo dal profondo del cuore e abbiamo l’obbligo di prenderci cura di loro sotto tutti i punti di vista. Uno su tutti per quanto riguarda l’alimentazione: non bisogna mai dare per scontato che tutti i cani possano mangiare le stesse cose, magari di una qualità non soddisfacente.



DogfyDet suggerisce la Dieta Barf

Ci vorrà assolutamente una dieta sana che veda ingredienti di qualità e che si occupi di opzioni personalizzate a favore di una salute ottimale di questi nostri amici animali. DogfyDiet presenta soluzioni davvero ottimali come, ad esempio, la Dieta BARF che porta assoluti vantaggi e che si basa su alimenti crudi e snaturali: un cambiamento nell’alimentazione del nostro cane con efficaci vantaggi salutari.



Un passaggio non immediato ma studiato ed equilibrato

La Dieta Barf cane include in maniera principale ossa, carne cruda frutta e verdura ed evita tutti ciò che è conservato e processato, cose che invece è facile trovare in tanti prodotto venduti a livello commerciale. Che vantaggi porta questa Dieta Barf? Ovviamente per un evidente benessere del nostro cane anche se prima di passare in maniera immediata a questa modalità di alimentazione bisognerà verificare tutto ciò che comporta il passaggio dal cibo industriale a questi elementi.



Bisognerà consultare sempre il veterinario di fiducia

Nella Dieta Barf cane c’è cibo naturale e fresco ma non dimenticate di consultare il vostro veterinario di fiducia. Questi nuovi alimenti andranno introdotti in maniera graduale ed equilibrata, Dogfy Diet offrirà tutto ciò che di cui si necessita per questo cambiamento di alimentazione. Nello specifico gli alimenti saranno diversi ma tutti efficaci: come abbiamo anticipato dalla carne magar alle frattaglie, dai muscoli agli ossi passando proprio per la frutta e verdura.



Le proteine dei muscoli, il fosforo degli ossi e le vitamine delle viscere

Se gli ossi forniscono fosforo e calcio, ottimi quelli di pollo e tacchino, i muscoli danno molte proteine utili per i tessuti. Il cane avrà anche bisogno di grassi ecco perché la Dieta Barf presenta ottima carne magra e le frattaglie sono ideali per assumere quantità importanti di minerali e vitamine. E le fibre? Saranno assicurate con la frutta e la verdura.



Cosa è assolutamente vietato per i cani?

Attenzione però. Non tutto il cibo è ottimale per il cane. Infatti, alcuni elementi sono assolutamente vietati: la cipolla, l’aglio, l’uva insieme all’uvetta e il cioccolato. In più un grosso NO per le ossa cotte, i latticini, l’alcol e la caffeina. Se si volesse aggiungere qualcosa alla dieta fatevi sempre consigliare per evitare errori e creare fastidi all’alimentazione del vostro amici a quattro zampe.