Il Fisco va a scuola. L'Agenzia delle Entrate va in classe

Vittoria - Partecipare alla formazione di cittadini responsabili e attivi, consapevoli della realtà che li circonda e del valore del contributo di ciascuno per il bene comune, è stato l’obiettivo dell’incontro tenutosi martedì 12 novembre presso l’auditorium dell’IC Traina di Vittoria nell’ambito del progetto “Fisco e Scuola per seminare Legalità”, nato dalla sinergia tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al fine di diffondere tra i giovani la cultura della legalità fiscale.

Sulla base di un protocollo d’intesa con l’istituzione scolastica, una delegazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (composta da Carla Migliorisi e Angelo Baglieri per l’ADE DP Ragusa – UT Vittoria - e da Marina Sinatra e Carmelo Rustico per l’ADER – DP di Ragusa) ha tenuto una lezione-incontro per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Guglielmo Marconi”. L’intento del progetto, coordinato dalla prof.ssa Maria Concetta Sciacco e accolto con entusiasmo dal dirigente scolastico prof. Carmelo La Porta, è quello di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle regole fiscali al fine di sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale connessa all’esercizio della cittadinanza attiva, nel pieno rispetto della nostra Costituzione e delle linee guida ministeriali di Educazione Civica.

Attraverso giochi di squadra, video e slide sono stati illustrati agli studenti i principi fondamentali del nostro sistema tributario e il rispetto della legalità fiscale nell’interesse della collettività in quanto “per vivere in una società migliore c’è bisogno che tutti rispettino le regole”. Grazie al coinvolgimento attivo degli alunni, dei docenti presenti e del dirigente, i responsabili del progetto hanno instaurato una interazione positiva che fa ben sperare per lo sviluppo e la crescita della comunità civile di domani.