Alluvione Torre Archirafi, una donna grida: "la mia macchina se ne sta andando a mare". VIDEO

Riposto, Catania - Alluvione a Torre Archirafi, frazione balneare di Riposto nel catanese. Una donna in preda a una crisi di panico grida: La mia macchina se ne sta andando a mare. Addio, i bambini stanno dormendo per fortuna ancora. Addio alla mia macchina".

«Qui è una catastrofe, ha ceduto un pezzo di Timpa», commenta un automobilista rimasto bloccato. Una concentrazione di pioggia confermata dalla locale stazione di rilevamento del Sias (Servizio informativo agrometeorologico siciliano), che ha registrato in tempo reale 92 millilitri d’acqua caduti solo nell’ultima ora (alle ore 11:15). Le auto accatastate e trascinate dall’acqua come a Valencia: paura per l’alluvione a Torre Archirafi.

Decine di auto sono sono accatastate e poi sono rotolare verso il mare: scene simili a quelle viste qualche settimana fa a Valencia, in Spagna. I soccorsi sono tutt’ora in corso e non si sa se ci sono dispersi.

La testimonianza: