Ecco come funzionano i semafori intelligenti a Catania

Catania - Sono entrati in funzione ieri lungo la circonvallazione i semafori a chiamata pedonale con il sistema di monitoraggio elettronico T-Exspeed che sono in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso e i passaggi pedonali. L’innovativo dispositivo ad alta tecnologia, basato su tecniche di Computer Vision in tempo reale, è entrato in attività tra i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Odorico da Pordenone permettendo di sanzionare i trasgressori dopo l’immediato rilevamento delle violazioni. La Polizia Municipale non ha ancora reso noto il bilancio delle eventuali multe rilevate. I semafori sono stati acquistati dal Comune.

Ma come funziona questo sistema? Il posizionamento non richiede interventi sulle arterie viarie e la rilevazione delle infrazioni avviene senza l’uso di sensori radar o laser, bensì con la sola analisi delle immagini prodotte dal sistema. E’ dotato di 3 telecamere ad alta definizione (2 monocromatiche ed 1 a colori) dedicate alla ricostruzione 3D ed alla lettura della targa su 3 corsie, per una documentazione dettagliata delle violazioni.

Il nuovo strumento è stato voluto fortemente dall’Amministrazione comunale a salvaguardia di tutti gli utenti e in particolare dei pedoni. Si è cominciato da un tratto della Circonvallazione teatro negli anni recenti di alcuni tragici incidenti stradali e sarà progressivamente installato nei semafori di tante altre parti della città. Contemporaneamente Il Comune provvederà a rimpiazzare i semafori più vecchi con quelli di nuova generazione e a rimodulare i tempi di attesa per l’attraversamento dei pedoni. Questo sistema «smart», si sottolinea da Palazzo degli Elefanti, di fatto sostituisce l’operatore di Polizia municipale a presidio di ogni semaforo.