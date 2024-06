Europee, 8 gli eletti nelle Isole. tutti siciliani, nessun sardo

È chiaro il quadro degli otto eletti della circoscrizione Isole al Parlamento europeo di Strasburgo. Due seggi dovrebbe andare a Forza Italia, due a Fratelli d’Italia e uno ciscuno a Pd, Lega, Movimento Cinque Stelle e Avs. Nessun rappresentante della Sardegna nell’Europarlamento: se saranno confermati i primi calcoli sugli otto seggi da assegnare alla circoscrizione Italia insulare, gli otto eletti saranno tutti siciliani.

Gli eletti di Forza Italia

Vanno a Strasburgo Edy Tamajo e Marco Falcone. Il primo ha ottenuto oltre 121 mila voti, il secondo ha toccato quota 100 mila. Terza, prima dei non eletti, è la capolista Caterina Chinnici con più di 93 mila preferenze (alle scorse europee candidata da indipendente col Pd aveva ottenuto 113.248 voti). Tamajo e Falcone, entrambi assessori nella giunta di Renato Schifani, hanno trainato la lista. Fi è il primo partito in Sicilia. Chinnici eletta se uno dei due assessori rinuncia (potrebbe essere Tamajo).

Gli eletti di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni è stata la più votata ma dovrebbe rinunciare dunque a Stasburgo vanno l’eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza terzo in lista Fdi che risulterebbe eletto con la rinuncia di Meloni.

Gli altri eletti

Nel Pd l’eletto dovrebbe essere Giuseppe Lupo (anche formalmente l’eletta è Elly Schlein che non è detto che opti per la Circoscrizione Isole e non è detto che scelga Stasburgo).

Nella Lega l’eletto è l’eurodeputato uscente Raffaele Stancanelli che ha superato in Sicilia nelle preferenze il generale Vannacci e l’uscente Tardino che dunque non torna in Parlamento. Nel M5S l’eletto dovrebbe essere Giuseppe Antoci. Nel Avs invece Ilaria Salis ha ottenuto complessivamente 176.368 preferenze. Nell’Italia insulare ha preso 50.401 voti (26.210 in Sicilia), nell’Italia Nord-Occidentale ha ottenuto 125.967 voti (15.977sezioni su 15.999). Se Salis e Mimmo Lucano opteranno per l’elezione in un’altra circoscrizione, dalla circoscrizione Isole per Avs dovrebbe andare all’Europarlamento l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha ottenuto 18.540 voti.