Elezioni Europee, il voto di Scicli nel paniere degli Exit Poll della Rai

Scicli - Elezioni europee, il voto di tre sezioni del Comune di Scicli è stato preso come campione rappresentativo nazionale dalla Rai per gli Exit Poll. L’Exit Poll, in inglese letteralmente “sondaggio all'uscita”, è un sondaggio effettuato durante un'elezione tra gli elettori, dopo l'espressione del voto da parte di questi presso un seggio elettorale.