Lipparini, non sarà solo la facciata, ma una nuova scuola

Scicli - L’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana ha assegnato fondi a Scicli provenienti dal Pnrr e dal Fondo di Coesione per un ammontare di 8 milioni 993 mila euro per la scuola media Lipparini in piazza Italia. Il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone sottolineano come l’intervento non riguardi semplicemente la facciata e la ricostruzione di uno skyline coerente col centro storico, ma finanzi in realtà una nuova scuola. Circostanza straordinaria, l’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione ha riconosciuto un coefficiente parametrico di 2 mila 213 euro al metro quadro per finanziare l’opera a fronte del massimo valore di norma ammissibile di mille 820 euro per metro quadro.

Il finanziamento della scuola di Scicli, accordato dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, è ben superiore a quello standard in genere riconosciuto per altre scuole, proprio in considerazione del costo del prospetto, e comprenderà l’adeguamento sismico, impiantistico (la climatizzazione invernale e quella estiva), l’adeguamento elettrico, antincendio e l’efficientamento energetico globale oltre alle spese tecniche e persino agli arredi.