Abbate tradisce Cuffaro , vola Giorgia Meloni la più votata a Ragusa

Ragusa - Il voto europeo in provincia riflette il dato nazionale ma offre qualche spunta di riflessione.

A caldo qualche valutazione politica emerge guardando i dati della provincia dove svetta su tutti la premier Giorgia Meloni con 11.466 preferenze, seguita da Massimo Giammusso con 3193, preferenze facendo attestare il partito di Fratelli d’Italia come il primo in assoluto in provincia con il 23,14%, pari a 17.625 voti di lista.

Tiene il Partito Democratico con il 18,42% e 14.026 voti di lista.

Qui il piu votato è Antonio Nicita con 4435 voti, che supera anche la Schlein, piazzatasi con 4054 preferenze.

C’era grande attesa nella rivalità interna alla lista di Forza Italia e Noi Moderati. Un ibrida alleanza politica con la Dc di Totò Cuffaro.

Qui Edy Tamaio, trascinato dall’on. Ignazio Abbate, ha fatto il pieno, con 6689 preferenze (nella città di Modica 2589 voti). L'indicazione ufficiale del parlamentare modicano era a favore di una triade, dove, a parte Tamaio c'erano Bernadette Grasso (che ha totalizzato 2465 voti) e Massimo dell’Utri (diretta espressione di Totò Cuffaro) che ha preso solo 2860 preferenze. È evidente che il parlamentare della Dc ha puntato solo di Edy Tamaio, candidato di Forza Italia, trascurando il candidato del suo partito, Massimo dell'Utri.

Caterina Chinnici, indicazione elettorale dell’on. Raffaele Lombardo, è la seconda più votata della lista con 3179 voti, seguita appunto da Massimo dell’Utri.

Marco Falcone ottiene un buon risultato con 2377 preferenze.

Nel movimento 5 stelle Giuseppe Antoci è il piu votato in provincia con 4600 voti. Deludente il dato della Lega dove il più votato risulta essere Roberto Vannacci con 1237 seguito da Raffaele Stancanelli che si attesta a 906 voti, quindi Annalisa Tardino 532 voti e Antonio Germana con 481. Non supera lo sbarramento elettorale ma ottiene una buona performance Cateno De Luca, lista Libertà, che in provincia raccoglie un risultato personale di 2613 preferenze.

Infine, tra i partiti che superano lo sbarramento, significativo il risultato in provincia di Ragusa di Ilaria Salis che raccoglie 1808 preferenze con la lista Alleanza Verdi e sinistra.