Elodie torna al cinema, iniziate le riprese di "Fuori"

Elodie torna al cinema con “Fuori”, il nuovo film di Mario Martone. Ad annunciare ieri l’inizio delle riprese a Roma è Indigo Film sul suo profilo ufficiale Instagram. La popstar sarà affiancata da Valeria Golino e Matilda De Angelis.

Con un cast principale tutto al femminile, “Fuori” racconta i giorni in carcere di Goliarda Sapienza, la scrittrice di origine catanese a cui proprio Valeria Golino ha reso omaggio recentemente con la serie tv presentata allo scorso Festival di Cannes “L’arte della gioia”, tratto dal suo capolavoro letterario. Dietro le sbarre a causa di un gesto folle e inaspettato, Goliarda Sapienza rinasce grazie all’incontro con alcune detenute. Una volta conclusa la prigionia, il rapporto tra le donne continuerà evolvendosi in un rapporto decisivo per la sua vita che nessuno fuori sembra riuscire a comprendere. Firma il soggetto Ippolita Di Majo, anche autrice della sceneggiatura insieme a Martone. Il film arriverà nelle sale italiane con 01 Distribution. La cantante, 34 anni, ha debuttato sul grande schermo nel 2022 con il film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, ispirato alla vera storia di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia garganica, e presentato quell’anno nella sezione Orizzonti del Festival del Cinema di Venezia. Per il ruolo di Marilena Camporeale ha vinto il Ciak d’oro 2022 come miglior rivelazione dell’anno e il brano della colonna sonora “Proiettili (ti mangio il cuore)”, che interpreta con Joan Thiele, ha vinto il David di Donatello 2023 come miglior canzone originale. Elodie il cinema ce l’ha nel sangue. Ai tempi del gangster movie in bianco e nero di Mezzapesa, come riportato dall’Ansa, ha rivelato: «Recitare mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa. Per me è una sorta di terapia», e concludendo raccontando dei suoi film preferiti: «Da ragazzina ho amato molto ‘Viola’ e ‘Schindler’s List’ che ho visto tante volte. E poi tra i miei preferiti c’è ‘Nuovo Cinema Paradiso’. Il cinema, va detto, è stato un grande compagno di viaggio per me, più dei libri».