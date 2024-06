I Ddieri di Cava Grande del Cassibile, VIDEO

Cassibile, Siracusa - Nel versante sud di Cava Grande del Cassibile è presente un sistema di grotte e cunicoli che si sviluppa per circa un chilometro su diversi livelli paralleli. Sono ipogei sepolcrali databili al periodo siculo; furono anch'essi riutilizzati come abitazioni in epoca bizantina. Sono conosciuti come "Ddieri" (dall'arabo diyar, casa); sono stati individuati circa 140 ambienti. Si arriva ai DDieri, tra i diversi percorsi, scendendo dentro il canyon attraverso Fosso Calcagno e percorrendo il sentiero di mezza costa per poi risalire verso i Ddieri inerpicandosi sui fianco destro del canyon. E' un percorso alquanto difficile e pieno di insidie per cui bisogna stare molto attenti.