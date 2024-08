Expat nepalesi: restate connessi e fatevi premiare per vostro duro lavoro

Nel mondo interconnesso di oggi, ogni trasferimento di denaro verso il Nepal serve uno scopo vitale oltre alla semplice gestione delle finanze: è un sistema di supporto per famiglie e comunità. Milioni di migranti nepalesi in tutto il mondo fanno affidamento sul processo di rimesse per provvedere alle loro famiglie a casa. Inviare denaro dovrebbe essere un'opportunità per ottenere ricompense oltre che un mezzo per trasferire denaro. Riconoscendo questo, ACE Money Transfer e GME Remittance hanno collaborato per offrire una speciale opportunità agli espatriati nepalesi di inviare denaro a casa alle loro famiglie vincendo premi allettanti come iPhone 15 Pro e premi in denaro.

La Campagna di ACE Money Transfer e GME Remittance

ACE Money Transfer e GME Remittance stanno ospitando un evento speciale dal 1 luglio 2024 al 31 agosto 2024, in onore degli espatriati nepalesi per celebrare e ricompensarli. Questa iniziativa di due mesi si concentra sull'abilitazione delle transazioni e sul riconoscimento degli sforzi e dell'impegno delle persone residenti all'estero.

Cosa c'è in serbo per te?

Durante il periodo promozionale, tutte le transazioni completate tramite l'app mobile o il sito web di ACE Money Transfer offrono agli espatriati nepalesi l'opportunità di partecipare e vincere un premio.

● iPhone 15 Pro: 4 fortunati mittenti di rimesse nepalesi riceveranno ciascuno un iPhone 15 Pro in un'estrazione. Gli oggetti saranno consegnati direttamente alle loro case nei paesi in cui vivono dopo aver vinto tramite estrazioni fortunate.

● 50 Premi in Denaro: Valutati a NPR 15,000 ciascuno, questi premi in denaro saranno trasferiti ai destinatari in Nepal, aiutando le famiglie a ricevere un incremento monetario imprevisto. I destinatari di questi premi in denaro in Nepal saranno nominati dai mittenti delle rimesse.

Questo programma mira a rendere l'invio di denaro a casa più vantaggioso, trasformando ogni transazione in un possibile guadagno sia per il mittente che per il destinatario.

La Parte Più Importante - Come Partecipare?

Partecipare a questa campagna è semplice. Ecco come puoi unirti:

Registrati o Accedi: Se non sei già un utente, registrati sulla piattaforma ACE Money Transfer. Accedi semplicemente al tuo account se sei un utente esistente. Effettua una Transazione: Invia denaro al Nepal online tramite l'app mobile o il sito web di ACE Money Transfer durante il periodo della campagna. È obbligatorio utilizzare il codice promozionale "NEPAL" durante la creazione di un trasferimento in modo che la tua iscrizione all'estrazione fortunata possa essere registrata. Nient'altro è richiesto per l'iscrizione tranne il codice promozionale menzionato. Iscrizione Automatica: Ogni transazione ti iscrive automaticamente all'estrazione fortunata. Le tue possibilità di vincere sono direttamente proporzionali al numero di transazioni che effettui durante luglio-agosto 2024.

Per termini e condizioni dettagliati, puoi fare riferimento alla pagina ufficiale della campagna.

Durata della Campagna e Idoneità

La campagna si estenderà su due mesi, a partire dal 1 luglio 2024 e concludendosi il 31 agosto 2024. Durante questo periodo, offre una grande opportunità agli espatriati nepalesi residenti in regioni chiave come il Regno Unito, i paesi dell'Unione Europea, il Canada, la Svizzera e l'Australia. Questi individui possono partecipare attivamente sfruttando le piattaforme online senza problemi di ACE Money Transfer, che includono sia l'app mobile che il sito web.

Questo lasso di tempo garantisce che gli espatriati abbiano ampie opportunità di inviare rimesse a casa in Nepal qualificandosi per i premi e le ricompense della campagna. La semplicità e l'accessibilità dei canali digitali di ACE Money Transfer facilitano ulteriormente un processo di trasferimento agevole ed efficiente, migliorando l'esperienza complessiva dei partecipanti.

Perché Scegliere ACE Money Transfer e GME Remittance?

Per inviare denaro al Nepal, assicurati di selezionare un fornitore di servizi affidabile ed efficace come ACE Money Transfer e GME Remittance. Queste piattaforme affidabili offrono numerosi vantaggi per soddisfare le tue esigenze di rimesse. Alcuni dei benefici includono:

Sicurezza e Affidabilità

ACE Money Transfer e GME Remittance danno grande importanza alla sicurezza e all'affidabilità in tutte le transazioni. I tuoi fondi sono mantenuti al sicuro durante l'intero trasferimento con protocolli di crittografia robusti e una rete affidabile.

Tassi di Cambio Competitivi

ACE Money Transfer e GME Remittance offrono tassi di cambio favorevoli che garantiscono di ricevere il massimo valore quando trasferisci denaro al Nepal. Approfitta di tassi competitivi che aiutano ad aumentare l'importo ricevuto dai tuoi familiari, assicurando che ogni trasferimento di denaro sia sia conveniente che rapido.

Convenienza

Con ACE Money Transfer, puoi inviare denaro al Nepal online dal comfort di casa tua o in movimento utilizzando la loro app mobile facile da usare. È progettata per rendere il processo rapido e senza problemi.

Rete Estesa

GME Remittance ha una rete estesa in tutto il Nepal, garantendo che il tuo denaro sia accessibile ai tuoi destinatari sia nelle aree urbane che rurali. Questa ampia copertura rende più facile per i tuoi cari ricevere i fondi senza alcun inconveniente.

Benefici Reali dell'Uso di ACE Money Transfer e GME Remittance

Inviare denaro al Nepal tramite ACE Money Transfer e GME Remittance va oltre il semplice atto di trasferire fondi. Crea benefici tangibili per famiglie e comunità. Ecco alcuni modi in cui questi servizi impattano positivamente le vite:

Supportare l'Istruzione

Questa assistenza finanziaria può coprire le tasse scolastiche, acquistare materiali educativi e supportare ulteriormente l'istruzione, creando possibilità per un futuro migliore.

Supporto Sanitario

Le spese mediche sono spesso coperte utilizzando le rimesse per garantire l'accesso ai servizi sanitari essenziali per le famiglie.

Stimolare le Economie Locali

Quando le famiglie ricevono fondi dall'estero, possono usarli per supportare piccole imprese o attività agricole, che a loro volta aiutano a stimolare l'economia locale e a generare opportunità di lavoro all'interno delle loro comunità.

Dare Stabilità Finanziaria

I trasferimenti di denaro costanti offrono un cuscino di sicurezza per le famiglie, aiutando a gestire le spese quotidiane e a mettere da parte fondi per bisogni futuri. Avere stabilità finanziaria è cruciale per affrontare gli imprevisti e pianificare obiettivi futuri.

Migliorare la Qualità della Vita

Le rimesse inviate alle famiglie aiutano a migliorare il tenore di vita permettendo loro di accedere a migliori alloggi, cibo e servizi necessari.

Trasforma le Rimesse in Ricompense

Gli espatriati nepalesi sostengono le loro famiglie e contribuiscono all'economia del Nepal. Attraverso la campagna di ACE Money Transfer e GME Remittance, ogni transazione che fai per inviare denaro al Nepal diventa più di un'ancora di salvezza: è un'opportunità per essere ricompensato per il tuo duro lavoro. Che sia vincendo un iPhone 15 Pro o aiutando i tuoi cari a ricevere un incremento in denaro, il tuo supporto fa una differenza significativa. Partecipa a questa entusiasmante opportunità tra il 1 luglio e il 31 agosto 2024, per rimanere connesso con casa e ottenere ricompense per i tuoi sforzi. Inizia le tue transazioni oggi e abbraccia i benefici. Non perdere questa opportunità - invia denaro al Nepal con ACE Money Transfer e trasforma le tue rimesse in ricompense!