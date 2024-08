E' morto Massimo Cotto, giornalista e voce radio

Mondo della musica in lutto per la scomparsa di Massimo Cotto, giornalista, scrittore, conduttore e per un breve periodo assessore alla cultura nella sua Asti. Cotto è morto a 62 anni in seguito a una breve malattia, come comunica in un toccante post su Instagram la moglie Chiara Buratti: “Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai. Te lo prometto”. Ma l’annuncio che non lascia spazio a dubbi arriva con un toccante post di Virgin Radio, l’emittente dove lavorava da anni e che una settimana fa aveva smentito la notizia della morte. Ma la notizia oggi è drammaticamente vera. Cotto sarebbe stato colpito il 9 luglio scorso da un malore nella sua abitazione astigiana e ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Asti, città dove viveva. Da allora non è più ripreso, fino al peggioramento delle sue condizioni e al tragico epilogo nella notte.

Nato ad Asti nel 1962, ha iniziato a lavorare come giornalista musicale e già negli anni ‘80, grazie alla sua voce calda e al suo stile narrativo, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati del rock, di cui era profondo conoscitore. Ha collaborato con numerose riviste di settore, tra cui "Rockstar" e "Mucchio Selvaggio". Ha lavorato per diverse emittenti nazionali, tra cui Radio Rai, dove ha condotto programmi di successo come "Stereonotte". Dal 2012 era voce di Virgin radio, dove ha condotto le pillole di Rock bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and Talk. La sua passione e la grande competenza nel campo del rock lo hanno portato a scrivere numerosi libri sulla musica e biografie di rockstar, artisti leggendari oltre che riflessioni personali sulla cultura musicale.

L’amore per la musica lo ha portato a ricoprire ruoli di prestigio negli anni: è stato direttore artistico del Premio Tenco, ha fatto parte della giuria di Sanremo Giovani, contribuendo a scoprire e promuovere nuovi talenti, anche con Area Sanremo di cui è stato il direttore artistico. L’amore per la sua città lo ha portato a ricoprire per un breve periodo la carica di assessore alla Cultura e a firmare diverse edizioni della rassegna cittadina Asti Musica. Con la moglie, l’attrice e cantante Chiara Buratti, ha combinato la passione per la scrittura con il mondo del teatro, dando vita a diverse produzioni e libri, tra cui lo spettacolo teatrale "Alyce Tudor - Io sono Alice", scritto da Cotto per Buratti.

"Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo – si legge in un lungo e commosso post su Facebook –, perché Massimo era uno di noi. Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto. Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock attraverso le pillole di Rock bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and Talk con dr. Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il cavaliere nero (Antonello Piroso). In tutti questi anni ci ha sempre dato il buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte. Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato. Ciao Massimo, fai buon viaggio”. Conclude il lungo e commosso post, che ha immediatamente ricevuto migliaia di messaggi di cordoglio da nomi noti della musica e semplici follower.