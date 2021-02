Finisce l'era Casalino, Paola Ansuini addetto stampa di Draghi

Roma - Mario Draghi ha scelto Paola Ansuini, già Banca d'Italia, come addetto stampa. Addio alla stagione di Rocco Casalino. Niente social, si comunica solo quando si ha qualcosa da dire qualcosa.

Laurea in Scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, fino al 2000 Ansuini è vice capo della delegazione di Bankitalia a Bruxelles. Ritorna a Roma per coordinare, nel 2001, la delicata e importante campagna di informazione per l'introduzione dell'euro. Poi, dopo le clamorose dimissioni di Antonio Fazio da governatore della Banca d'Italia a Palazzo Koch (siamo nel 2006) arriva Mario Draghi per rilanciare l'Istituto e fargli riconquistare la credibilità incrinata dallo scandalo Antonveneta. Al suo fianco, per la comunicazione, Draghi sceglie Ansuini che avrà lo stesso compito nel Financial stability board presieduto sempre dall'allora governatore. Tra i due rapporti di stima, decisamente formali, si danno sempre del lei.