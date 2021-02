Febbre da Draghi: trionfo in Senato, oggi il bis alla Camera

Roma - E' arrivato a mezzanotte il sì di Palazzo Madama alla fiducia al governo Draghi: 262 i voti a favore, 40 i contrari e 2 gli astenuti. Con questa maggioranza bulgara che non ha superato il record stabilito da Monti nel 2011, con 281 preferenze, solo per la rivolta di 15 senatori 5 Stelle “dissidenti” (che ora pensano a una scissione per formare un nuovo gruppo parlamentare) e 6 assenti che non hanno risposto alla “chiama”, stroncati forse dalla lunga maratona politica cominciata alle 10 di mattina.

"Gli interventi del dibattito hanno dimostrato la consapevolezza del disastro economico, sanitario, sociale, educativo e culturale - ha risposto Draghi -. È con questa consapevolezza che questo governo costruirà nei fatti con sia la sua credibilità. Ringrazio per la stima ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti del governo da me presieduto". Qualche ora di sonno e stamani si ricomincia il tour de force, dalle 9 alla Camera, dove lo scarto tra i sì e i no potrebbe essere ancora più ampio. Il copione è identico: discorso programmatico del premier, dibattito in aula, replica, dichiarazioni e infine – non prima delle 20 - la “conta”. Sarà l’atto finale del disco verde al terzo esecutivo della legislatura.