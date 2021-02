Draghi, primo giorno da vero premier: tutti gli impegni a partire da oggi

Roma – Discorso più o meno fotocopia a Montecitorio per Mario Draghi, in cui ha riepilogato i tantissimi punti del suo programma: ieri sera il suo nuovo governo ha brillantemente superato anche la seconda e ultima prova che mancava prima di assumere pieni poteri. Fotocopia anche la votazione: 535 voti favorevoli, 56 contrari e 5 astenuti. Solo 16 no alla fiducia fra i 5 Stelle rispetto alla temuta emorragia, 12 gli assenti; i restanti no sono di Fratelli d’Italia e qualcuno dei gruppetti misti. Tutto da copione inclusa la standing ovation finale che ha salutato le repliche, incentrate su lotta alla corruzione, semplificazione della Pa, carceri, sport, turismo e anche un po’ di giustizia, con la necessità di garantire la giusta durata dei processi. E il neo premier, già da stamattina, è subito in campo: prima al tavolo 'virtuale' del G7, a cui parteciperanno collegati da remoto il presidente Usa Joe Biden e gli altri potenti del pianeta; poi all’inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti.

Da lunedì si procederà all’esame del decreto Milleproroghe e alla proroga della Commissione d’inchiesta sulla comunità del Forteto, mentre mercoledì ci sarà l’elezione di un nuovo vicepresidente della Camera al posto della ministra Mara Carfagna. A livello generale, la prima azione di Draghi sarà volta ad affrontare le emergenze più urgenti varando il quinto decreto legge ristori. Il provvedimento, che di fatto rappresenta la prima manovra del nuovo esecutivo, può già contare su un plafond di 32 miliardi di euro e oltre a garantire le risorse per la proroga di indennizzi, cig e blocco dei licenziamenti, dovrebbe anche risolvere il problema degli atti fiscali: circa 50 milioni in attesa di essere spediti dall’anno scorso, più quelli del 2021, sospesi attualmente fino al 28 febbraio. Poi c’è da riscrivere il Recovery plan, e decidere come procedere su 4 riforme: fiscale, previdenziale, della giustizia e della pubblica amministrazione. Buon lavoro Super Mario!