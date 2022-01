Ragusa - Nessun morto Covid nel ragusano (i decessi stabili a quota 385), mentre i positivi sono 499 in più in un sol giorno, portando il totale a 3557, di cui 3497 in isolamento, 51 ricoverati, uno in foresteria.

I dati per Comune: Acate 47, Chiaramonte Gulfi 72, Comiso 209, Giarratana 9, Ispica 117, Modica 628, Monterosso Almo 8, Pozzallo 194, Ragusa 1265, Santa Croce Camerina 79, Scicli 176, Vittoria 693.