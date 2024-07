Il caldo uccide. Sicilia, da 2 anni temperature sopra i 35 gradi in estate

La Sicilia, l'incantevole isola del Mediterraneo, sta affrontando una crisi climatica senza precedenti. Negli ultimi due anni, le temperature estive hanno superato stabilmente la soglia dei 35°C, con punte che raggiungono i 40°C. Questa escalation delle temperature non è solo un fenomeno meteorologico: è diventata una vera e propria emergenza socio-sanitaria, trasformando il caldo in un killer silenzioso e letale per la popolazione locale.L'autore e giornalista David Goodell, nel suo libro "The Heat Will Kill You First", racconta esperienze personali in cui il caldo estremo lo ha portato sull'orlo del collasso. Le sue osservazioni evidenziano come gli eventi di caldo intenso siano tra le catastrofi naturali più invisibili ma devastanti. La Sicilia, in particolare, appare vulnerabile e poco preparata a fronteggiare questa crescente minaccia. La popolazione è costretta a vivere in condizioni insostenibili, con il rischio crescente di colpi di calore e altre malattie legate al clima.Le sfide quotidiane per gli abitanti dell'isola sono amplificate da fattori economici.

L'aumento del costo dell'energia, esploso alle stelle, costringe molte famiglie a scegliere se accendere i condizionatori per cercare sollievo dal caldo insopportabile o sacrificare il comfort per la gestione del bilancio familiare. Questa situazione crea una spirale di difficoltà economiche, in un contesto già fragile a causa della crisi globale.In aggiunta, l'installazione di pannelli fotovoltaici è ostacolata da rigidi vincoli paesaggistici che limitano questa pratica nei centri storici. Tale mancanza di soluzioni energetiche rinnovabili costringe le comunità a dipendere da fonti energetiche tradizionali, ulteriormente aggravando la crisi energetica e favorendo un aumento dei costi.L'urgenza di rispondere a questa crisi è palpabile. È fondamentale ripensare il modo in cui vengono progettarti e gestiti gli spazi urbani, adottando misure per ridurre gli effetti del caldo estremo. Ciò include non solo investimenti in infrastrutture resilienti, ma anche l'implementazione di politiche che promuovano l'uso di energie rinnovabili e garantiscano l'accesso equo all'energia per tutti i cittadini.L'appello lanciato da Goodell deve servire da monito: il tempo per agire è ora.

La Sicilia deve affrontare il caldo estremo con strategie efficaci e risolute, proteggendo così la salute dei suoi cittadini e garantendo un futuro più sostenibile per l’isola. Senza un intervento deciso, il rischio di vedere le conseguenze di queste temperature letali aumentare in modo esponenziale è concreto. È un'urgente chiamata all'azione per il governo regionale e per tutta la società civile: il cambiamento deve avvenire adesso, prima che sia troppo tardi.