Il Commissario Montalbano: meno 9, e pubblica la chiesa di Scicli

Scicli - Il Commissario Montalbano è preoccupato. E' sera e quella che sta andando in onda è con ogni probabilità l'ultima puntata dello sceneggiato che lo vede protagonista. Sullo sfondo si staglia la chiesa di San Bartolomeo a Scicli.

Ha scelto questa immagine Luca Zingaretti per iniziare il suo personalissimo conto alla rovescia. L'8 marzo, su Rai Uno, alle 21,15, va in onda l'ultimo episodio inedito del Commissario Montalbano, dopo 21 anni di successi. "Il metodo Catalanotti" sarà il nuovo e ultimo film con il commissario di Andrea Camilleri.

L’incontro con una bella ispettrice della Scientifica, Greta Scarano, sconvolge la vita di Montalbano, impegnato a indagare su un caso di impianto teatrale (nel cast Carlo Cartier, Antonia Truppo, Marina Rocco), in cui realtà e finzione si sovrappongono.

Il Commissario Montalbano perde la testa per una donna

"Qui perde la testa, per la prima volta dice: “Lascio la casa, vado in pensione”. Salvo si rivela un uomo anche vigliacco, parla con Livia solo al telefono", annuncia Luca Zingaretti. Ma chi è l'attrice dell'episodio? E' Greta Scarano, la Antonia che fa innamorare il Commissario Montalbano.

Sarà lei a far capitolare Montalbano come mai è successo nell’arco di tanti anni. «Sono arrivata quasi fuori tempo massimo, ma felicissima di aver avuto questa possibilità. Quando sono arrivata mi sentivo un pò un’aliena nell’entrare in un contesto così familiare. E devo rappresentare un personaggio che sconvolge il mondo di Montalbano, lo schema in cui vive lui e chi fa parte dell’immaginario delle opere di Camilleri. Un elemento che porta una crisi enorme: essere un terremoto per un attore è bellissimo. Percepivo che dove mettevo i piedi facevo sgretolare tutto».

Zingaretti, che ha definito Greta Scarano bravissima, ha spiegato: «A Montalbano è capitato di essere indotto in tentazione verso altre fanciulle, ma qui succede qualcosa di straordinario. Arriva una ragazza, interpretata da un’attrice bellissima e bravissima che porta in scena una sensualità rara e Montalbano entra in crisi. A un certo punto dirà solo: «Voglio stare vicino a te». È pronto a lasciare tutto, il lavoro e anche Lidia. A me questo terremoto ha fatto saltare sulla sedia, quando ho letto le parole di Camilleri nel libro». Figlia di un neurochirurgo e di un’infermiera, perfettamente bilingue, grazie a un periodo di studio passato in Alabama, Scarano, 34 anni, ha partecipato alla sua prima produzione internazionale, con Il nome della rosa. E’ stata coprotagonista della serie di successo di Rai3 La linea verticale, accanto a Valerio Mastandrea, ma anche di Non Mentire con Alessandro Preziosi, serie Mediaset. Molti la ricorderanno come Emanuela Loi, nel film tv su Paolo Borsellino, o la Viola di Suburra (il film di Sollima, quello con Germano, Amendola, Borghi), ruolo che le è valso il Nastro d’argento, ma ha alle spalle tanta gavetta, sia in tv che nel cinema.