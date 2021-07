Il racconto dei Florio davanti al mare del commissario Montalbano

Santa Croce Camerina - Si è conclusa mercoledì la settima edizione di Libri d’aMare con la presentazione di del libro “Ignazio Florio, il leone di Palermo” (Nuova IPSA Editore) di Salvatore Requirez. La rassegna organizzata Punta Secca Live e dalla Cartolibreria Excalibur è riuscita quest’anno a offrire, grazie ai partner privati e istituzionali, cinque appuntamenti dal diverso registro stilistico che hanno richiamato un pubblico folto e variegato in Piazza Belvedere. L’inaugurazione con Gaetano Savatteri e l’attore Domenico Centamore, l’autobiografia della nota showgirl Justine Mattera, la storia dei fratelli Salvo e Luigi Mastroianni, l’ironico giallo di Roberto Alajmo e appunto il romanzo storico su Ignazio Florio di Salvatore Requirez.

Anche questa settima edizione va in archivio, dunque, e la soddisfazione degli organizzatori, Christian Recca, Alessandro Renda e Domenico Occhipinti è accresciuta dalle difficoltà superate per rispettare le normative anti – Covid e ovviamente quelle economiche di commercianti e imprenditori che, nonostante tutto non hanno fatto mancare il loro apporto.

Libri d’aMare, nel suo piccolo ha suggerito letture e lanciato spunti e stimoli culturali e conscia della sua considerazione sempre crescente fra gli appassionati lettori da appuntamento alla prossima estate con le presentazioni ma sarà presente su facebook e Instagram dove sono pubblicate anche le foto delle varie presentazioni.