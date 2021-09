Ciak si gira Makari 2, Lamanna il nuovo Montalbano siciliano

Palermo – Dopo Agrigento, il set super blindato di "Makari" sta girando in questi giorni allo Stabilimento di Mondello, negli interni dell’ex Charleston. Sono i primi ciak della seconda stagione della serie Palomar, tratta dai gialli di Gaetano Savatteri per la regia di Michele Soavi. Davanti alle terrazze sono stati avvistati il protagonista Claudio Gioè e il suo “sancho panza” Domenico “Piccionello” Centamore; confermata nel cast anche Ester Pantano, nel ruolo della fidanzata Suleima. Le altre scene si gireranno nel trapanese, dov'è ambientata la storia.

La Rai punta dritto sulla fiction in salsa siciliana, soprattutto dopo l’addio definitivo di Luca Zingaretti al personaggio di Salvo Montalbano: due figure di detective sui generis, che abbiamo già raffrontato su Ragusanews (anche l’assistenza Catarella era abbastanza pingue). Pur non raggiungendo i record del commissario di Andrea Camilleri, di sicuro l’ex ufficio stampa Saverio Lamanna ha ereditato una bella fetta del pubblico tv: ogni puntata ha collezionato stabilmente oltre 6 milioni di telespettatori, con uno share vicino al 30%. Le nuove tre prime serate dovrebbero andare in onda nella primavera 2022.