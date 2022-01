L’ex Pooh Red Canzian ricoverato per una “grave infezione”

Red Canzian è stato ricoverato per un’infezione e salta la prima del suo musical. " Ho un problema di salute"

Un’infezione improvvisa ha costretto Red Canzian a saltare la prima della messa in scena di “Casanova opera pop”. L’ex Pooh sta bene ma per adesso ancora a riposo.

A causa di un problema di salute Red Canzian non ha potuto assistere alla prima del suo musical "Casanova opera pop", un'opera tratta dal romanzo di Matteo Strukul, "Giacomo Casanova – La sonata dei cuori infranti" e trasformata in opera di teatro musicale dall'ex Pooh che, però, non ha potuto godere appieno di questo esordio. Come riporta il Corriere del Veneto, infatti, alla fine della prima dell'opera al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia, un voice over di Red Canzian ha spiegato il motivo per cui non era riuscito a essere con il pubblico durante questo esordio teatrale dello spettacolo. Il motivo è stato un problema di salute arrivato all'improvviso, costringendolo a un ricovero in ospedale.

Il messaggio diffuso da Red Canzian

"Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. È andata così. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto, come io e tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato in questi tre anni" ha detto Red Canzian, con una voce che il quotidiano definisce "flebile e provata, ma carica di energia", alla fine della messa in scena. Il musicista è stato colpito da un'infezione che lo ha costretto a un ricovero urgente in ospedale a causa del rischio setticemia.

"Casanova opera pop"

Sebbene Canzian sia in fase di ripresa, con il peggio che è ormai alle spalle, purtroppo pare che non riuscirà a essere presente neanche alle prossime messe in scena, quelle del teatro Malibran di Venezia dal 21 al 23 gennaio prossimo. Per adesso non c'è alcuna comunicazione da parte dell'ex Pooh sui social. L'Opera – che ha la regia di Emanuele Gamba e nasce dalla mente di Canzian e della moglie Beatrix Niederwieser -, come si legge nella nota stampa, "dalla voglia di dare un musical a Venezia" con una performance di due ore di musica inedita e "21 performer selezionati fra attori-cantanti e ballerini-acrobati per dare vita a uno degli avventurieri veneziani più amati, controversi e conosciuti della storia".