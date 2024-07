L’Ospedale di Comunità di Scicli sorgerà nel Padiglione N del Busacca

Scicli - Dopo quello di Ragusa, anche l’Ospedale di Comunità di Scicli prende vita. Il finanziamento complessivo è di 2,2 milioni di euro, fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La conclusione dei lavori è prevista per novembre 2025. L’intervento prevede la totale ristrutturazione del secondo piano del Padiglione “N” dell’ospedale “Busacca”, per circa 1100 mq di superficie, e la realizzazione di camere di degenza dotate di servizi igienici, sala pranzo per degenti, soggiorno visitatori, aree ambulatoriali e locali per il personale sanitario.

I lavori comprendono, inoltre, il rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo soprastante, la sostituzione della pavimentazione, degli infissi esterni ed interni, dei controsoffitti e di tutti gli impianti tecnologici: elettrico, idrico, antincendio, di climatizzazione e dei gas medicali. La struttura sarà dotata di 20 posti letto, che serviranno la comunità di Modica, Scicli e Pozzallo.