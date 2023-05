La dieta di Catherine Zeta-Jones, come essere in forma a 50 anni

Catherine Zeta-Jones moglie orgogliosa 53 anni, ha da poco applaudito il marito Michael Douglas, 78 anni, il quale a Cannes ha ricevuto un prestigioso e meritatissimo premio alla carriera, in forma smagliante.

Interprete di film e serie tv di successo, vedi l'ultimo ruolo nei panni di Morticia nella serie cult Mercoledì, Catherine Zeta-Jones è anche e soprattutto una donna di indiscutibile fascino. Occhi e capelli scuri, pelle di porcellana, portamento regale, l'artista sfoggia a 53 anni un fisico snello e tonico.



La domanda è solo una: cosa mangia Catherine Zeta Jones per mantenersi sempre in forma?

La dieta, consapevole, bilanciata e mai punitiva, è la sua alleata numero 1. Vediamo come mantenersi in froma a 50 anni

La dieta di Catherine Zeta-Jones sotto la lente

Come ha raccontato in un video pubblicato da Harper’s Bazaar, Catherine Zeta-Jones non può iniziare la sua giornata senza una tazza di caffé bollente. "Ne ho bisogno per ingranare, altrimenti non riesco a far nulla". Come non capirla?



L'attrice gallese adora una colazione comprensiva di porridge: durante i mesi freddi dell'anno lo prepara personalmente, aggiungendo ai classici fiocchi d'avena un mix di zucchero di canna, banane e mirtilli. In primavera ed estate preferisce lo yogurt alla vaniglia fat free, con aggiunta di muesli e frutti di bosco.



Durante il weekend, però, si gode una ricca full British breakfast, con tanto di pancetta, salsicce, fagioli al forno, uova strapazzate e toast dolci. Più che una colazione, un vero e proprio brunch, da godere in relax con l'amata famiglia. Catherine Zeta-Jones non è tipa da saltare i pasti, anzi. Dopo il tè nero delle 11 am, consuma per pranzo una maxi insalata composta da spinaci, rucola, pinoli, pomodori, formaggio mirtilli secchi e un condimento di olio d'oliva, aceto balsamico e senape. A volte accompagna l'insalatona con pollo o merluzzo, per fare scorta di proteine.



Alle 4 e 30 è ora di una merenda all'inglese: té, dolcetti scones con marmellata e burro e, a piacere, cioccolata. Si cena più o meno verso le 20. A sorpresa, Catherine Zeta-Jones inizia il pasto serale con una macedonia di frutta, per poi consumare una porzione di carne bianca o pesce con accompagnamento di verdure fresche saltate in padella.

Il suo piatto-coccola? Cavolfiore con formaggio fuso: glielo preparava sempre sua madre.

Trattamento corpo per mantenersi in forma dopo i 50 anni

Superati i 50 anni è importante contrastare i primi segni di lassità e rilassamento cutaneo, che alla lunga tendono a rendere il corpo fuori forma (anche se magari non si è affatto in sovrappeso). Inoltre, quando ci si avvicina o si entra in menopausa, possono acuirsi le problematiche di ristagno dei liquidi, con antipatici gonfiori annessi e connessi.



Nell'esperienza della dottoressa Stefania Enginoli, medico e chirurgo estetico con studio a Milano, "una tecnologia dedicata al rimodellamento come Accent Ultra è indicata per mantenere la silhouette snella e tonica. Il macchinario si avvale di due potenti tecnologie: ultrasuoni e radiofrequenza unipolare e bipolare. La combinazione di queste tecnologie nella stessa sessione comporta risultati veloci, ottimali e sicuri, riducendo in maniera sinergica le adiposità localizzate e la cellulite, oltre a contrastare la lassità cutanea. Se con l'avanzare dell'età anche i muscoli tendono a essere rilassati e poco scolpiti, viene in soccorso la procedura non invasiva Emsculpt, che inviando continui impulsi elettromagnetici alle fibre muscolari, le rinforza e scolpisce, bruciando al contempo il grasso indesiderato. Il risultato è quindi una combinazione di rafforzamento muscolare, aumento muscolare e riduzione del grasso".