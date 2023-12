Tutti pazzi per la pizza a 68 euro di Briatore a Catania

Catania - Cara? Ma anche No. Questione di portafoglio, e di gusto. Crazy Pizza sbarca a Catania. Si tratta del marchio in mano a Francesco Costa e Flavio Briatore. Il marchio, operativo dal 2019, può contare su 10 pizzerie suddivise tra Europa, Regno Unito e Medio Oriente. In Italia era già presente a Roma, Milano e Porto Cervo. È anche la prima apertura in licenza. Il franchising rientra tra le strategie volute da Briatore per aumentare i punti vendita e consolidare il marchio Crazy Pizza, grazie alla collaborazione con imprenditori locali. In questo caso, i partner sono Gaetano e Vera Nicolosi, una coppia di imprenditori catanesi che hanno creduto nel progetto e investito nella sua realizzazione.

Cosa propone Crazy Pizza a Catania

Ma come intende distinguersi il Crazy Pizza in apertura a Catania dagli altri ristoranti? Il progetto è stato curato dall’architetto Michele Bönan, che ha creato uno spazio moderno, di un’eleganza un po’ ingessata, in linea con il concept degli altri ristoranti del marchio.

Non mancheranno i dj set e gli spettacoli dello Spinning Pizza Show Con i pizzaioli che lanciano le pizze in aria e le riprendono per la (presunta ) felicità dei clienti.

Crazy Pizza Catania: menu e prezzi

Come già a Roma o a Milano, anche a Catania il menu di Crazy Pizza è incentrato su pizze proposte anche a prezzi elevati. Eccone alcuni:

Margherita – 15,5 € (Salsa pomodoro, mozzarella di bufala e basilico)

Pata Negra – 67 € (Salsa pomodoro, mozzarella di bufala e prosciutto pata negra joselito)

Burrata – 26 € (Salsa pomodoro, burrata e basilico)

Bufalina – 32 € (Salsa pomodoro, bocconcini di bufala, confit di pomodorini datterini, olive taggiasche, peperoncino secco e pesto)

Catalana – 31 € (Mozzarella di bufala, gamberi, basilico, pomodorini datterini, cipolla rossa e aglio)

Al Prosciutto – 30 € (Salsa pomodoro, mozzarella di bufala e prosciutto cotto)

Partnership con Cantine Florio

Crazy Pizza a Catania ha anche avviato una partnership con Cantine Florio, l’azienda siciliana che produce il famoso Marsala, il vino liquoroso che è stato protagonista della Serie TV “I leoni di Sicilia”.

Crazy Pizza a Catania: dove trovarlo

Crazy Pizza a Catania è in Largo Giovanni Paisiello, una zona vicina al centro e alla movida catanese, che Briatore e i gestori catanesi del locale dichiarano di voler riqualificare.

Il ristorante ha una superficie di circa 300 mq e potrà contare su circa 100 coperti, tra l’interno e il dehors, che si affaccia sulla piazza. Crazy Pizza Catania aprirà tutti i giorni, a pranzo e a cena, proponendo anche i servizi delivery e take away.

Flavio Briatore si è detto, ovviamente, entusiasta per l’apertura di Crazy Pizza a Catania: “Si tratta della nostra quarta venue in Italia, in una città meravigliosa che offre un mix vibrante di storia, cultura e tradizione culinaria”. 25 i posti di lavoro creati.