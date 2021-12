La Sicilia balla col Covid: pure un carabiniere sul tavolo VIDEO

Ragusa - Festa di Natale senza regole al ‘Sebar’ di Mistretta, nel messinese: nelle immagini pubblicate on line sarebbe stato riconosciuto anche un giovane carabiniere, libero dal servizio, che balla su un tavolo insieme a due amici sfidando le norme anti Covid. Un video che sta diventando virale e che la dice lunga sul rispetto delle regole per limitare il contagio, in questi giorni di festa in forte escalation.

Ma non è l’unico locale dove mascherine e distanziamenti sono un’opinione. Nel secondo video, girato il 9 dicembre, siamo in un pub di Ragusa: un paio di settimane, ed ecco la situazione odierna dei contagi nella nostra provincia. Almeno tenevano la porta aperta per far circolare l'aria. Molto peggio nel terzo video, girato in una discoteca di Palermo l’11 dicembre: “Neanche il maltempo ci ha fermati!” scrive il dj pubblicando le immagini. Ci hanno pensato il Covid e il governo con l’ultimo decreto di fine anno.