La signora Pina ha compiuto 100 anni

Comiso - Il 24 settembre settembre, la signora Giuseppa Spataro, vedova Insacco, ha festeggiato i 100 anni. Nata nel 1924, “nonna Pina”, assieme a figli, nipoti e pronipoti, alla presenza della sindaca Maria Rita Schembari di Comiso, ha celebrato il secolo di vita.

“Il 24 settembre – commenta Maria Rita Schembari – è stato un piacere festeggiare questo magnifico traguardo della signora Pina. È un momento speciale per un sindaco e per tutta la comunità, festeggiare chi ha raggiunto i 100 anni, il secolo di vita, sopratutto se lo fa in ottima salute, presenza intellettiva eccellente, e circondato dall’amore e dall’affetto di tutti i parenti, in particolare dei figli, dei nipoti e dei pronipoti, il più piccolo dei quali, Lorenzo, è nato nel 2024, esattamente 100 anni dopo rispetto alla bis nonna. Ancora auguri dunque, a nonna Pina”.