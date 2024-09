Ibleacque, Mauro: gestione dei concorsi, denuncia alla Guardia di Finanza

Ragusa - Il Consigliere Comunale di Ragusa Gaetano Mauro interviene duramente sulla gestione dei concorsi pubblici da parte di Ibleacque, denunciando quello che definisce "il trionfo dei silenzi". Oltre a una circostanziata interrogazione presentata al Presidente del Comitato di Controllo analogo, Peppe Cassì, il consigliere Mauro ha presentato un esposto denuncia al comando provinciale della Guardia di Finanza. “Per la terza volta consecutiva le procedure di selezione sembrano non rispettare i criteri di trasparenza e legittimità, nonostante le indicazioni fornite dai soci di Ibleacque”, scrive Mauro. L’amministratore unico, senza delibera alcuna da parte del comitato sul controllo analogo, bandisce 20 posizioni a tempo indeterminato. “Vogliono assumere personale, ma evidentemente non sanno come fare”, commenta Mauro. “Non è accettabile che si sbaglino ripetutamente le procedure di un bando di selezione, ignorando le indicazioni di legge e quelle del Comitato di controllo analogo che aveva già chiesto l’annullamento del precedente bando di assunzione del personale”. “Le selezioni presentano ancora una volta i vizi rilevati dal comitato sul controllo analogo tali da far pensare ancora una volta che ci troviamo davanti a selezioni fatti su misura, al fine di agevolare in maniera evidente chi già ricopre questi incarichi all’interno della società, considerando che tranne il nome specifico della laurea vengono ribaditi, come requisiti di accesso, i requisiti specifici in possesso degli attuali dipendenti a tempo determinato, non voluti dal comitato sul controllo analogo, in possesso degli attuali dirigenti, creando una barriera all’ingresso”. Mauro si interroga sull'atteggiamento del Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che in qualità di Presidente del Comitato di controllo analogo sembra tollerare le decisioni dell'amministratore unico di Ibleacque, Franco Poidomani. "Com’è possibile che Cassì continui a chiudere un occhio su questo dissenso manifesto tra i soci e l’amministratore? Perché non trova il coraggio di dissentire dall'operato di Poidomani?” “Considerando- continua Mauro- che una volta si può sbagliare ma tre volte è troppo, perché il Sindaco di Ragusa nella qualità di Presidente del comitato sul Controllo analogo non ha inteso prestare attenzione sulle assunzione della società Iblea Acque Spa in house providing?” Il consigliere Mauro conclude con una riflessione amara, dichiarando di voler aggiungere questo episodio di Ibleacque al "lungo registro di complicità significative e di silenzi", definendo la decisione dell'amministratore Poidomani "vergognosa". "Mi aspetto che si prendano provvedimenti, e che finalmente si agisca nel rispetto della trasparenza e dei principi di legalità che dovrebbero guidare ogni processo di selezione pubblica," aggiunge Mauro.