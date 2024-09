È morto Luca Giurato, il papà era ragusano

Roma - Addio a Luca Giurato, ​il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. Si è spento all'improvviso colpito da un infarto fulminante. «Eravamo a Santa Marinella, per goderci l'ultimo scorcio di estate...», conferma in lacrime all'Adnkronos la moglie Daniela Vergara.

La sua prima apparizione televisiva è del 1992-1993 in A tutta stampa, rassegna stampa all'interno del TgUno notte. Nell’autunno del 1993 giunge a Domenica in, con Mara Venier. Nel 1989 e nel 1995 riceve il Premio simpatia e diventa uno dei principali conduttori di Rai 1 - Unomattina - sino al 2008; suoi colleghi sono stati Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici. Nel 2004-2005 conduce Italia che vai insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti il sabato pomeriggio su Rai 1. Dal 15 settembre 2008 è opinionista alla 6ª edizione de L'isola dei famosi con Mara Venier. È stato opinionista anche a I raccomandati. Nella stagione 2009-2010 cura una rubrica all'interno di Unomattina Week-End. Il 1º dicembre ha partecipato al talent show di Canale 5 Let's Dance. Ha raggiunto un'ampia notorietà anche per le innumerevoli gaffe e lapsus linguae di cui si è reso protagonista, puntualmente ripresi dalla Gialappa's Band nel programma Mai dire gol e da Striscia la notizia, in una rubrica chiamata Ci avrei Giurato e in una puntata speciale intitolata Luca Giurato Show.

Luca Giurato, il papà era ragusano

Giurato è un cognome tipicamente ragusano e il papà di Luca Giurato era appunto ragusano. Luca era nato il 23 dicembre del 1939 a Roma.