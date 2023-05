Maltempo, allerta arancione in Sicilia orientale

Torna il maltempo in Sicilia. Dopo una breve tregua, sono previsti ulteriori fenomeni piovosi, ma anche grandinate. La Protezione civile della Regione ha diramato un allerta meteo arancione per la Sicilia orientale da oggi e per le prossime 24-30 ore. E’ invece gialla nel resto dell’Isola.

Oggi sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sud-est, mareggiate lungo le coste esposte. Da domani, per 24-36 ore, sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

In particolare, le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale, nelle province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, con quantitativi cumulati da moderati fino ad elevati, specie sui settori nord-orientali ionici.