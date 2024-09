Meteo, arriva il maltempo: da domani temporali e crollo delle temperature

Maltempo in arrivo a partire dalla giornata di domani, domenica 8 settembre. Secondo gli ultimi modelli meteorologici, è atteso un nuovo forte peggioramento in buona parte dell'Italia con precipitazioni torrenziali che da lunedì chiuderanno l'estate africana. Anche al sud, infatti, sono previste correnti atlantiche instabili e più fresche. E in alcune regioni del nord è stata diramata l'allerta meteo.

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione su gran parte della Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 7 di domani domenica 8 settembre fino alle 6 della mattina di lunedì, e un codice giallo sul resto della regione. Lo rende noto il governatore Eugenio Giani sui social invitando a prestare «la massima attenzione, il sistema regionale di Protezione Civile è sempre attivo e pronto a intervenire». Secondo le previsione «nel corso della mattinata possibilità di temporali, localmente forti, sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanti zone costiere, all'Arcipelago e alle zone interne centro settentrionali. Dal tardo pomeriggio nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Previsti cumulati massimi fino a 90 mm, solo localmente superiori, possibili su gran parte della regione». La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha attivato, per domani un'allerta arancione per temporali su tutta l'area emiliana. Sono previste infatti precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco che interesseranno progressivamente l'intera regione: l'allerta riguarda infatti anche l'area romagnola, ma è di colore giallo, e quindi più tenue. Massima attenzione sui livelli idrometrici dei fiumi e sulle frane nelle zone collinari e montane.

Al momento la situazione meteo è migliorata, ma dalla giornata di ieri i vigili del fuoco hanno svolto in Italia, nelle regioni più colpite dal maltempo, 1.560 interventi: 380 in Lombardia, 270 in Liguria, 255 in Veneto, 250 nel Lazio, 190 in Piemonte, 150 in Puglia, 66 in Friuli Venezia Giulia. Squadre di vigili del fuoco, si legge in una nota, sono ancora al lavoro nel lecchese, a Perledo, per uno smottamento sulla SP72. Proseguono le ricerche dell’uomo disperso nel torrente Orco, inviati dalla Lombardia i sommozzatori.