La Virtus cerca un logo. Una iniziativa con l'ex Provincia

Ragusa - Un progetto che mette insieme la passione e l’esperienza della Virtus e il supporto – fondamentale – del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che contribuisce alla creazione di uno strumento utile per avvicinare altri giovani allo sport.

È questo il senso di “Virtus nel Cuore”, presentata ieri al PalaPadua, alla presenza dei vertici del club, della Commissaria straordinaria dell’ente provinciale, Patrizia Valenti, e del Direttore generale Nitto Rosso.

“Virtus nel Cuore” intende sviluppare i valori dell’inclusione, della sostenibilità e del contrasto alla lotta di genere attraverso il linguaggio universale dello sport. Consta di quattro attività: la prima, già in atto, è un contest per la realizzazione del logo ufficiale del progetto, che verrà apposto sulle maglie della Virtus per tutto la stagione: c’è tempo fino al 6 ottobre per avanzare la propria proposta creativa. Regolamento ed invio del progetto attraverso il nuovo sito www.virtusnelcuore.it. La seconda, ‘BasketTiAmo’, intende portare la pallacanestro a contatto con i bambini e ragazzi con disabilità psico-fisiche.

‘Solo col cuore’, invece, prevede una serie di attività di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere attraverso la comunicazione, con la realizzazione di una campagna che coinvolgerà gli atleti della Virtus e sarà veicolata sul campo da gioco, sui social e sulla cartellonistica, e una fase divulgativa con l’organizzazione di incontri con i giovani. Inoltre sarà possibile sul web con il ‘Muro della Nonviolenza’, uno spazio dove ognuno potrà esprimere il proprio pensiero contro la violenza di genere in totale anonimato. I messaggi saranno condivisi sulle pagine social della Virtus per amplificarne il valore. Il progetto si estende, infine, alla sostenibilità e prevede una serie di attività nel corso dell’anno, mirate a sensibilizzare verso un attento impiego e un maggiore rispetto delle risorse ambientali. Non mancheranno momenti di condivisione ed inclusione con il primo torneo ‘Gioca col Cuore’, in programma a dicembre, che accoglierà le associazioni di basket giovanile della provincia e il coinvolgimento delle aziende che vorranno contribuire attivamente alle diverse fasi di “Virtus col Cuore”.