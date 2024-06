Meteo, arriva l'anticiclone africano Scipione: 36 gradi in Sicilia

Mancano soltanto pochi giorni e in Sicilia sarà davvero estate. E sarà caldissima. Stando alle previsioni meteo, nelle zone interne dell'Isola si toccheranno anche i 36 gradi, in seguito all'arrivo dell'anticiclone africano Scipione, che già mercoledì 5 giugno travolgerà tutta la Penisola. L'insabilità di maggio sarà dunque soltanto un ricordo. Secondo iLMeteo.it, per quasi una settimana, transiteranno sull’Italia due impulsi perturbati. Il primo, che ha iniziato a interessare il Paese domenica, sfilerà verso est. Nelle prossime ore le precipitazioni riguarderanno le regioni adriatiche centrali, il Triveneto e poi Alpi, Prealpi e Toscana interna. Il secondo impulso riguarderà soprattutto il Nord nella giornata di martedì, quando arriverà il bel tempo su tutte le regioni e, da mercoledì, Scipione farà alzare le temperature ovunque.

I meteorologi prevedono quindi una stabilità data dal sole prevalente e dalle temperature che saliranno giorno dopo giorno, fino a raggiungere valori tipicamente estivi. Basti pensare che al Nord si raggiungeranno picchi di 30 gradi o anche oltre. Al Sud si toccheranno i 34-36 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, i 29-31 gradi a Firenze e a Roma.