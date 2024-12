Meteo, il crollo termico dell'Immacolata

Il vortice che ha reso il tempo instabile al Sud nel fine settimana, è pronto ad allontanarsi verso l'Egeo. Ma è solo una tregua momentanea, perché l'anticiclone che sta tentando una rimonta sul nostro Paese avrà vita breve. Dal Nord Atlantico, infatti, sono attese nuove perturbazioni dirette verso il Mediterraneo che interesseranno anche l'Italia. Un primo fronte ha raggiunto i confini alpini occidentali già nella serata di lunedì, e martedì si porterà velocemente verso le nostre regioni centro-meridionali, saltando quasi completamente quelle settentrionali che rimarranno sottovento alla barriera alpina.

Tra mercoledì e giovedì - spiega 3B Meteo - il fronte favorirà la formazione di un vortice mediterraneo in prossimità del tacco dello Stivale che rinnoverà condizioni di instabilità al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo si manterrà più stabile. Venerdì una nuova perturbazione in discesa dalle Isole Britanniche punterà l'Italia a partire dall'arco alpino. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Il prossimo weekend, racconta 3B Meteo, si prospetta decisamente dinamico, turbolento e dal sapore invernale sull'Italia. Aumentano infatti le probabilità di assistere a una pulsazione dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Islanda, una dinamica che favorirebbe la discesa massiccia di aria di estrazione artica su gran parte dell'Europa. La colata artica andrà ad alimentare una circolazione ciclonica fredda nel cuore del Vecchio Continente il cui raggio d'azione dovrebbe coinvolgere anche l'Italia con una depressione secondaria sui nostri mari. Contestualmente l'aria fredda dovrebbe dilagare lungo lo Stivale da Nord a Sud soprattutto nel corso dell'Immacolata, con generale deciso calo termico (probabilmente a tratti smorzato sulle regioni di Nordovest per effetto dei venti di Foehn). Come accade in queste dinamiche con correnti settentrionali, le precipitazioni dovrebbero riguardare soprattutto il Centrosud con neve anche a quote basse, ma ad oggi non possiamo ancora escludere un coinvolgimento pure del Nord Italia (in particolare le regioni di Nordest).