Meteo. In Sicilia torna il maltempo, raffiche di vento fino a 110 km orari

Dopo una settimana di sole e bel tempo torna il freddo spinto da forti venti atlantici in Sicilia. Una violenta ondata di maltempo è in arrivo sulla Sicilia, con forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse previste tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre. Dopo qualche giorno di relativa stabilità, caratterizzato da temperature miti grazie all’influenza di un anticiclone, una perturbazione di origine nord-atlantica irromperà sull’isola, causando un netto peggioramento delle condizioni meteo.

La perturbazione, in arrivo dalla "Porta del Rodano", darà origine a una profonda ciclogenesi sul Mar Tirreno. Il risultato sarà un’intensa burrasca con venti da ponente e maestrale che raggiungeranno velocità di 110 km/h, classificabili come "fortunale" secondo la scala Beaufort. Questi venti sono superiori a quelli di una tempesta e possono causare gravi danni, come la caduta di alberi e rami.