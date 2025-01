Modica, tutte le conseguenze del dissesto targato Ignazio Abbate

Modica - Quali sono le conseguenze del dissesto finanziario dovuto ai dieci anni di sindacataura di Ignazio Abbate?

Il fallimento di un Comune si verifica quando l’ente locale non è più in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari e debiti. Questo evento, tecnicamente definito dissesto finanziario, è regolato in Italia dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), in particolare dagli articoli 244 e seguenti.

Quali sono gli effetti principali del dissesto finanziario 1. Blocco dei pagamenti pregressi:

• I debiti accumulati fino alla dichiarazione di dissesto vengono congelati e gestiti da un organo straordinario di liquidazione (OSL), nominato per liquidare i debiti secondo modalità straordinarie.

2. Limitazioni alle spese: • Il comune può sostenere solo le spese essenziali (stipendi, servizi pubblici essenziali, ecc.), mentre le spese straordinarie e non indispensabili vengono sospese.

3. Aumento della pressione fiscale: • Obbligo di aumentare le aliquote dei tributi locali al massimo consentito dalla legge (es. IMU, TARI, addizionale IRPEF), per riequilibrare i conti.

4. Perdita di autonomia finanziaria: • Il comune è sottoposto a una rigida supervisione da parte di enti esterni, come il Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti.

5. Prestiti obbligatori per risanamento: • Possibilità di contrarre mutui straordinari con la Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato.

6. Impatto sui fornitori: • I creditori del comune potrebbero subire ritardi o ricevere solo una parte di quanto dovuto.

7 Effetti per i cittadini • Peggioramento dei servizi pubblici: • Riduzione di servizi essenziali o ritardi nella loro erogazione, a causa della mancanza di risorse. • Aumento delle tasse locali: • Maggiori oneri fiscali per cittadini e imprese. • Minor attrattività per investimenti: • L’instabilità economica del comune può scoraggiare gli investitori e rallentare lo sviluppo economico locale.

Risanamento post-dissesto

Il processo di risanamento può richiedere anni. Una volta riequilibrati i conti, l’ente può riprendere una gestione ordinaria, ma con rigide regole per evitare ulteriori crisi finanziarie.