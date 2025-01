Abedini è un uomo libero: ha lasciato il carcere di Milano

Milano - Torna libero Abedini Najafabadi Mohammad, l’ingegnere iraniano bloccato a Malpensa il 16 dicembre 2024 su mandato di arresto internazionale perché, secondo gli investigatori americani, avrebbe avuto un ruolo chiave nell’attentato in Giordania a inizio 2024. Il ministro della Giustizia Nordio oggi ha depositato alla Corte d’Appello di Milano la richiesta di revoca degli arresti. Secondo l’articolo 2 del trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana, «possono dare luogo all’estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti». Condizione che, in questo caso, non è sussistente. L’Iran ha fatto sapere tramite una nota che Abedini «farà ritorno nelle prossime ore» nel Paese islamico. La magistratura iraniana ha annunciato che Mohammad Abedini tornerà a Teheran.

«Grazie al monitoraggio del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran e ai negoziati tra i servizi di intelligence della Repubblica Islamica dell'Iran e i servizi di intelligence italiani, il problema è stato risolto e ha portato al suo rilascio e al suo ritorno», ha annunciato Mizan Online, l'ufficio stampa della magistratura iraniana.

«La decisione presa dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ci ha felicemente sorpresi - dice il suo legale Alfredo De Francesco -. Da giurista e da avvocato, sono molto contento delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di revoca delle custodia cautelare, poiché si sposa con quanto sostenuto sin dall’inizio in merito all’assenza dei presupposti per l’estradizione ma soprattutto per l’attenzione data al valore fondamentale della libertà personale alla luce dei principi costituzionali». L’avvocato, che in questi giorni ha fatto da tramite fra Abedini e la stampa, ha poi aggiunto: «Ora il mio cliente è persona libera e potrà riprendere a sorridere e sperare. Mi ha sempre ripetuto che lui credeva e aveva fiducia nella giustizia. Oggi questa sua fiducia, questa nostra fiducia ha trovato un riscontro effettivo». Quindi ha mandato un ringraziamento: «Da ultimo - conclude De Francesco-, sento anche a nome del mio cliente di ringraziare tutti coloro che nel silenzio e con grande delicatezza hanno sostenuto questo nostro percorso e hanno accompagnato ogni nostro passo e timore con la preghiera».

Mohammad Abedini era accusato di «associazione a delinquere per aver violato l’IEEPA», ovvero l’International Emergency Economic Powers Act, la legge federale statunitense che conferisce al Presidente il potere di identificare qualunque minaccia abbia origine al di fuori degli Stati Uniti. E ancora. L’ingegnere era anche accusato di «associazione a delinquere per fornire supporto materiale ad una organizzazione terroristica con conseguente morte» e di «fornitura e tentativo di fornitura di sostegno materiale ad una organizzazione terroristica straniera con conseguente morte».

Abedini, secondo Washington, avrebbe esportato illegalmente in Iran tecnologie americane utilizzate per droni militari, aiutando così l’aeronautica dei pasdaran (che figurano nella lista statunitense delle organizzazioni terroristiche). Ci sarebbe lui e la società «Illumove Sa», già inserita nella black list degli Usa, dietro il sistema di navigazione del drone che il 28 gennaio 2024 colpì la base statunitense «Tower 22» in Giordania, uccidendo tre soldati americani e ferendo 47 persone. Un attacco, secondo gli investigatori, partito dall’Iraq e mosso dagli sciiti sostenuti dall’Iran, pensato per colpire una delle basi dell’intelligence americana. «Nessun elemento risulta ad oggi addotto a fondamento delle accuse rivolte emergendo con certezza unicamente lo svolgimento, attraverso società a lui riconducibili, di attività di produzione e commercio con il proprio Paese di strumenti tecnologici avente potenziali, ma non esclusive, applicazioni militari», si legge in una nota del ministero della Giustizia.

Gli Stati Uniti, nelle scorse settimane, avevano inviato richiesta ufficiale di estradizione. Il caso di Abedini era al vaglio della Corte d’appello di Milano. «Sono un accademico, un professore universitario, non ho nulla a che vedere col terrorismo», si era difeso l’ingegnere. «È estremamente pericoloso e non va scarcerato», avevano ribadito gli Stati Uniti in una nota trasmessa al ministero degli Esteri e della Giustizia italiani. L’udienza era fissata per il 15 gennaio. Nelle ultime ore l’accelerazione. Il ministro Nordio ha esercitato la facoltà che gli è riconosciuta dall’articolo 718 del codice di procedura penale: la facoltà di poter in qualunque momento comunicare ai giudici (obbligati ad attenervisi) la revoca della custodia cautelare dell’ingegnere iraniano.