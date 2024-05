Morte di Peppe Ottaviano, non è stata una rapina

Scicli - Non è stata una rapina. C'è un punto fermo nella vicenda della morte di Peppe Ottaviano, 40 anni, sciclitano, forse vittima di omicidio ieri, domenica 12 maggio nella sua casa di via Manenti in centro storico a Scicli.

Saranno I Ris, i carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina a fare tutti i rilievi nella casa dove Peppe abitava. Molto conosciuto a Scicli, spesso lo si incontrava nei locali della movida. Aveva vissuto a Milano e da qualche anno aveva fatto ritorno a Scicli. Lascia la mamma e la sorella.