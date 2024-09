Scicli, è morta Rusina, aveva 97 anni

Scicli - Una popolana conosciuta da tutti a Scicli.

Si è spenta oggi a Scicli "Rusina", la signora Rosa Agolino. Aveva 97 anni.

Molto conosciuta in città, per tanti anni ha fatto parte del “Gruppo Energia e Simpatia” diretto dalla Prof. Maria Teresa Spanò. Oltre alla passione per il canto e alla poesia, la signora Rosa ha partecipato al film “L’eroe dei due mondi”, con Michele Placido. Ha scritto il libro, “Rusina, la mia vita”, che nel 2015 è stato presentato anche al Museo Regionale di Kamarina. Il volume è stato scritto in dialetto dall’anziana signora Rosa, un memoriale della sua vita, dalla nascita, ai primi anni di scuola che ricordava, frequentava scalza, i primi lavori ancora adolescente presso le famiglie aristocratiche, il fidanzamento e il successivo matrimonio, i figli e le prime lotte sociali e sindacali del dopoguerra, sino all’iscrizione al Partito Comunista Italiano l’iscrizione al sindacato CGIL.

La Signora Rusina raccontava spesso durante serate di intrattenimento la vita di un tempo delle donne del sud, e di lei che non si è rassegnata ad essere vinta ma che ha lottato fino a trasfigurare la sua esistenza in una condizione collettiva. Uno degli ultimi suoi interventi in pubblico lo scorso 27 aprile in occasione del convegno “Storia di Donne. Carmelina Trovato e le altre”. Il funerale domani, venerdì 13 settembre, alle ore 16 nella Chiesa del SS Salvatore.