Papa Francesco scrive alla Diocesi di Noto e cita Giorgio La Pira

Noto - In occasione del 180° anniversario di fondazione della Diocesi di Noto (15 maggio 1844 – 2024), è arrivato un messaggio augurale del Santo Padre, Papa Francesco, indirizzato al Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo. La Lettera augurale, recante la data del 2 maggio 2024, riempie di gioia e di onore la Diocesi netina, alla quale il Vescovo Salvatore ha voluto comunicare questa lieta notizia, stamattina, 10 maggio 2024, presso la Casa del Clero di Noto, al termine dell’incontro di aggiornamento dei presbiteri della Diocesi.

Il Santo Padre, rivolgendosi a Mons. Rumeo, estende il suo saluto alla comunità diocesana, esortando tutti “a fare memoria del passato, non per rimanervi intrappolati, ma per trovare in esso la forza di vivere il presente con coraggio e la capacità di guardare al futuro con speranza”. Il Papa nel suo messaggio, raccomanda inoltre che questo evento commemorativo “possa stimolare l’itinerario di fede e di testimonianza evangelica”, rilanciando l’impegno pastorale “volto ad affrontare le molteplici forme di povertà presenti sul territorio, spendendovi con tenera prossimità e amore concreto in favore di quanti sono ai margini della società”.

Il Santo Padre infine ricorda come la Chiesa di Noto sia ricca di testimoni del Vangelo, citando in particolare il Venerabile Giorgio La Pira, come pure tanti sacerdoti che si sono prodigati per il Regno di Dio e con il loro esempio auspica un rinnovato cammino per la Diocesi, perché tutti diventino “sempre più strumenti di bontà e di fraternità, aperti al dialogo con tutti”.