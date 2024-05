Caldo africano in arrivo con punte di 35 gradi

Nuova ondata di caldo africano in arrivo sull'Italia. Ma non dappertutto. Dal punto di vista meteorologico, la Penisola sarà divisa in due questo weekend e, in gran parte, anche per la prossima settimana. Al Nord proseguiranno le piogge, mentre al Centro-Sud clima estivo. Con punte oltre i 30 gradi. Una "lingua rossa", come si vede dalle cartine del centro meteorologico europeo, si avvicina. Vediamo insieme le previsioni.

Come indicato da ilmeteo.it, la risalita di una massa d'aria molto calda di origine sub-tropicale, direttamente dal deserto del Sahara, si espanderà su tutte le nostre regioni centro-meridionali. Su questi settori sono previste temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo con punte massime fin verso i 30/35°C.

Quando arriva il caldo?

Le temperature torneranno a salire su tutta Italia già a partire da venerdì, secondo quanto indicato da 3bmeteo. Andremo così verso un weekend caratterizzato da tempo in gran parte soleggiato e con clima decisamente gradevole su tutta Italia. Farà caldo, ma non eccessivamente, con valori termici di qualche grado superiori alla media soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, pressoché in linea con quelli medi del periodo al Sud.

Dove farà caldo

Su questi settori sono previste temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo con punte massime fin verso i 30/35°C su Sicilia, Calabria e Puglia. L’Italia si ritroverà dunque verosimilmente divisa in due sul fronte meteo: il Nord subirà l’ennesima forte ondata di maltempo, mentre il Sud vivrà giornate pienamente estive.

Le previsioni del weekend