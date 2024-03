Prevenzione tumori al seno, screening con un luminare in due aziende iblee

Ragusa - Tre giorni di formazione e di screening per la prevenzione del tumore al seno in favore delle donne in due aziende leader del territorio, Albabio e Avimecc.

Il dottor Enrico Cassano, primario di Radiologia senologica allo Ieo di Milano eseguirà le visite e le ecografie gratuitamente in occasione della Giornata della Donna. L’iniziativa è dell’associazione Altea Salute Donna che si occupa di sensibilizzare le donne a pratiche di screening per la prevenzione del tumore al seno grazie ai medici volontari della breast unit di Ragusa e fra questi della dottoressa Daniela Pluchino, della equipe della chirurgia senologica dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Il 7, l’8 e il 9 marzo si terranno rispettivamente: la formazione dei dipendenti Avimecc, quindi le visite e le ecografie presso l’azienda di produzioni orticole biologiche Albabio di Ragusa, e infine le visite e le ecografie presso Avimecc di Modica. Quest’anno Altea ha ottenuto la disponibilità di un luminare, il professor Enrico Cassano, del centro di eccellenza dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che farà le ecografie in maniera del tutto gratuita.

Accade purtroppo che alcune donne per motivi culturali e di accesso alla dimensione della consapevolezza non facciano prevenzione, pratica che rappresenta il maggiore presidio per la cura dell’insorgenza del tumore. Da qui la scelta dell’associazione Altea Salute Donna di recarsi in due aziende ad alta presenza femminile per dare l’opportunità di una visita gratuita educando alla prevenzione.