Riapre la chiesa del Carmine a Scicli

Scicli - Riapre l'11 dicembre la chiesa del Carmine a Scicli, chiusa lo scorso marzo per la messa in sicurezza della volta dell'altare maggiore, interessato da alcune crepe.

I lavori, oltre al consolidamento del tetto in canne e gesso, hanno riguardato anche la ripitturazione del portone, con risultati davvero pregevoli.

La scorsa Pasqua la chiusura della chiesa aveva costretto i portatori del Cristo Risorto a fare rientro nel santuario di Santa Maria la Nova al termine della traslazione diurna della statua, un fatto insolito per i fedeli che amano il rientro in chiesa al Carmine di pomeriggio e l'uscita serale dalla stessa chiesa della statua del "Gioia".