Crisi dell'aeroporto di Comiso, il pezzo sul Sole 24 Ore

Comiso - "I Comuni a caccia di un piano per rilanciare lo scalo di Comiso".

È il titolo dell'articolo apparso stamani sul Sole 24 Ore a firma di Nino Amadore in cui vengono riportate le parole dell'Ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri a Ragusanews.

L'aeroporto è beneficiario di un finanziamento di 47 milioni dal Fondo di Coesione e Sviluppo, di cui 20 destinati all'area Cargo tanto cara al Governatore Schifani ma snobbata e considerata fatua dagli attori locali.

Di questi 47 milioni 20 sono destinati alla viabilità esterna all'aeroporto e sette per riqualificare lo scalo. Ci sono poi 1,6 milioni dai fondi ex Insicem e 3 milioni sono stati appena stanziati dalla Regione per potenziare le tratte, ma l'aeroporto è in declino e la sua classe dirigente, in termini di considerazione dalla pubblica opinione, nell'occhio del ciclone.