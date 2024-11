Superluna del castoro, l'ultima dell'anno

Venerdì 15 novembre sarà luna piena. Una particolare, perché è nominata superluna del castoro. Sarà visibile dalle ore 22.30. Peraltro, sarà l'ultima superluna dell'anno. La prossima sarà quella di ottobre 2025. La luna è piena dopo il suo passaggio al perigeo (la minima distanza dalla Terra che corrisponde a 360mila chilometri da noi) e proprio per questo motivo il nostro satellite naturale ci apparirà più vicino, più grande e più luminoso del solito.

Perché si chiama così? La tradizione deriva dagli indiani d'America. Novembre è il momento della caccia ai castori e gli indiani mettevano le trappole per catturarli e farne pellicce. Ci sono però anche altri nomi. Come luna del freddo o del gelo (per l'arrivo del periodo più rigido dell'anno) che viene anche letta nel suo significato di periodo introspettivo in cui ci si rinnova e rigenera.

Quelle invernali sono lune piene alte nel cielo perché il sole è basso nel cielo, viceversa le lune piene in estate sono basse sull'orizzonte. Ma queste di novembre sono anche le notti del pianeti: Giove è molto luminoso nel cielo a oriente e lo sarà anche a dicembre, a sud sud-ovest c'è Saturno.