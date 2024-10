Switch industriali PM: cosa sono e perché sono scelta migliore in azienda

Gli switch industriali PM (Power Management) sono dispositivi di rete progettati per l'uso in ambienti complessi. La loro funzione principale è quella di collegare vari dispositivi tra loro all'interno di una rete, cioè consentire la trasmissione e il controllo dei dati. Sono in grado di resistere a molteplici condizioni difficili, come temperature estreme, umidità, vibrazioni e interferenze elettromagnetiche.

Uno switch PM, in sostanza, è un dispositivo che riceve e invia dati tra dispositivi in una rete locale (LAN). Ha anche la capacità di gestire e monitorare l'energia distribuita ai dispositivi collegati, che è particolarmente utile nei contesti in cui i dispositivi collegati richiedono alimentazione tramite Ethernet (PoE).

A cosa serve uno switch industriale PM

Lo switch industriale PM è utilizzato per creare reti affidabili all'interno di ambienti di produzione come cantieri, laboratori, officine e così via. In pratica serve a connettere macchinari, sensori, sistemi di automazione, telecamere di sorveglianza e qualsiasi altro dispositivo che fa parte del sistema di controllo industriale. La sua funzione principale è quella di garantire che i dati fluiscano rapidamente e senza interruzioni tra i vari dispositivi della rete.

L'uso di uno switch industriale PM non differisce molto da quello di uno switch tradizionale, sebbene le sue applicazioni siano più specifiche e complesse. Quando viene installato uno switch industriale, infatti, i vari dispositivi (come PLC, sensori, attuatori o computer industriali) vengono collegati alle porte Ethernet dello stesso tramite semplici cavi di rete. Una volta che i dispositivi sono collegati, lo switch instrada i dati tra di essi, permettendo loro di comunicare.

Una caratteristica importante di questi dispositivi è la presenza di un'interfaccia di gestione (che può essere basata su web o accessibile via software specializzato), da cui è possibile configurare la gestione di dati ed energia di ciascun dispositivo collegato.

Caratteristiche degli switch industriali PM

Questi switch industriali sono costruiti con materiali e architetture capaci di resistere a qualunque sollecitazione esterna: possono operare a temperature che vanno ben oltre i limiti degli switch comuni, come temperature bassissime o elevatissime, polveri, umidità, interferenze elettromagnetiche e così via.

Per queste ragioni li troviamo impiegati presso fabbriche, impianti chimici o centrali elettriche. Generalmente sono dotati di funzionalità Power over Ethernet (PoE), cioè la possibilità di alimentare dispositivi come telecamere di sicurezza, punti di accesso Wi-Fi e altri strumenti direttamente tramite il cavo Ethernet.

Si tratta di una caratteristica molto apprezzata laddove si riveli complicato o costoso portare energia ai vari dispositivi della rete industriale, come telecamere installate in posizioni remote o su macchinari in movimento.

Tra l’altro la gestione avanzata dell'alimentazione permette agli amministratori anche di monitorare il consumo energetico di ciascun dispositivo collegato, impostare limiti di potenza per evitare sovraccarichi e diagnosticare eventuali problemi di rete.

Gli switch industriali, infine, possono essere di tipo gestito o non gestito. I primi, anche detti “managed” sono quelli che offrono maggiori opzioni avanzate di configurazione e monitoraggio. Per tali ragioni possono essere utilizzati per impostare VLAN (reti locali virtuali), per gestire il traffico di rete e per implementare politiche di sicurezza che proteggono la rete da accessi non autorizzati.

Gli switch non gestiti, invece, non richiedono configurazioni avanzate e sono pronti all’uso, perché basta collegarli e iniziano a funzionare automaticamente. Sono utili in situazioni dove non è necessario il controllo della rete, come piccole installazioni o sistemi che non richiedono molta flessibilità.