Iblea Acque e i social affidati all’insegnante di danza

Ragusa – C’era poco tempo e bisognava fare in fretta.

“È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto”, cantava Tonino Carotone.

Accade a fine maggio 2024. Iblea Acque pubblica un bando in cui cerca un professionista che curi la comunicazione social, in parole povere il profilo Facebook e Instagram della società che manda le bollette dell’acqua ai cittadini, e sceglie il venerdì 31 maggio 2024, alle 13:05 per pubblicare il bando in questione.

I termini per presentare le offerte sono strettissimi, il 3 giugno, lunedì: alle ore 14 scadono i termini di presentazione delle buste, e il ponte del 2 giugno è un ponte di mare e di sole tradizionalmente.

L’uno e il 2 giugno sono un sabato e una domenica, il bando è, come direbbero i latini, “ad horas”, scade cioè in maniera imminente.

Il 3 giugno lunedì sono passate 72 ore appena dalla pubblicazione del bando quando arriva una sola busta con l’unica offerta partecipante.

Ma quali sono i criteri per partecipare a questa ghiotta offerta di 6 mila euro più IVA per un incarico di sei mesi, con la possibilità di proroga per altri sei mesi?

Semplice: basta l’iscrizione al registro della Camera di Commercio e la presentazione di un curriculum vitae.

Fine, nulla di più semplice.

Arriva il fatidico 3 giugno e la commissione presieduta dall’ingegnere ragusano Franco Poidomani, amministratore unico della società e responsabile del procedimento, si riunisce alle 16:30, ma è così veloce che il verbale di aggiudicazione lo aveva già chiuso alle 16:15, un errore materiale nella redazione del verbale assolutamente perdonabile, vorremmo dire senza malizia.

La fretta a volte partorisce gattini ciechi, ma la vita è intensa, ci ricorda Tonino Carotone.

Un solo partecipante, anzi, una sola partecipante: si chiama Eliana Curiali, maestra di danza.

Di lei scrive l’addetto stampa dello Csen e caposervizio del quotidiano La Sicilia Giorgio Liuzzo: “Danza sportiva, Eliana Curiali nominata dal Csen di Ragusa responsabile provinciale del settore” (Vedi foto dell’articolo in gallery).

Il ribasso? È di appena 50 euro rispetto alla base d’asta.

In appena tre giorni Iblea Acque si è assicurata le prestazioni di una persona che si occuperà di comunicazione sui social network potenzialmente per un anno intero, e non solo per sei mesi.

“Vita mia, È un mondo difficile”.