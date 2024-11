Tredicesima, quando viene pagata

Tredicesima. A dicembre scatta l’accredito di una mensilità extra per i lavoratori. Una gratifica economica destinata ai dipendenti, sia del pubblico sia del privato, e anche ai pensionati. Il calendario dei pagamenti è specifico per ciascuna categoria. In generale l'accredito avviene prima delle festività natalizie. E comunque entro la fine del mese di dicembre.

Quest'anno insieme a stipendio e tredicesima, a dicembre verrà accreditato anche il bonus Natale, l'indennità da 100 euro riservata ai dipendenti pubblici e privati con almeno un figlio a carico e un reddito annuo fino a 28mila euro. In più i pensionati (non tutti) riceveranno il bonus 154,94 e la quattordicesima.

La tredicesima spetta per legge a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, inclusi apprendisti e lavoratori part-time. L'erogazione viene riconosciuta anche a lavoratori domestici, colf, badanti, baby sitter e, per i pensionati, a chi percepisce la pensione di reversibilità. Esclusi dal pagamento alcune categorie come i lavoratori parasubordinati, a progetto oltre a stagisti, partite Iva, autonomi e percettori dell'assegno di accompagnamento. La tredicesima non si applica inoltre ai disoccupati che percepiscono la Naspi.

Quanto vale la tredicesima? Per conoscere l'importo bisogna moltiplicare la retribuzione mensile lorda per i mesi effettivamente lavorati e dividere il risultato per 12. Il mese viene maturato con almeno 15 giorni di lavoro svolti. Per i pensionati invece l’importo della gratifica non è altro che una mensilità in più dell'assegno percepito.

Settore privato

La tredicesima dei lavoratori del settore privato fa parte della contrattazione collettiva. La data di pagamento dunque varia in base alla tipologia di contratto e al settore. Ecco alcuni esempi. Per i lavoratori del settore commerciale l'erogazione avviene entro il 24 dicembre. Il limite vale anche per i lavoratori del comparto metalmeccanico. In generale il pagamento avviene tra il 15 e il 20 dicembre con date variabili anche in base agli accordi sindacali. Nell'edilizia l’impresa non corrisponde la tredicesima direttamente in busta paga ma versa alla Cassa Edile le quote mensili a copertura di gratificazione natalizia e ferie. Spetta dunque alla Cassa erogare al lavoratore l'extra secondo scadenze prefissate.

Statali

Quando arriva la tredicesima per gli statali? Partiamo dalla scuola, settore in cui insegnanti delle scuole materne ed elementari ricevono l’accredito il 14esimo giorno del mese. Quest’anno il 14 dicembre cade di sabato dunque il pagamento verrà anticipato al primo giorno utile. Lunedì 16 dicembre toccherà invece al personale insegnante supplente.

Per coloro i quali il pagamento avviene il quindicesimo giorno del mese, vista la coincidenza con la domenica, scatta l’anticipo al primo giorno utile, dunque venerdì 13 dicembre. Il restante personale statale dovrà aspettare invece fino a lunedì 16 dicembre.

Pensionati

L'accredito della tredicesima per i pensionati è contestuale all'erogazione del rateo mensile. Dunque chi riceve il bonifico su conto corrente bancario o postale vedrà erogata la gratifica lunedì 2 dicembre. Chi invece ritira in Posta, riceverà il dovuto nel giorno in cui - in base all'ordine alfabetico - è chiamato a presentarsi agli sportelli.