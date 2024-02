Vittoria, discarica, Regione cancella 9 milioni

Vittoria - Discarica Pozzo Bollente. La Regione cancella 9 milioni di euro in favore del Comune di Vittoria.

La revoca del finanziamento, a firma del Dirigente generale dell’assessorato regionale dell’energia Calogero Giuseppe Burgio, porta la data del 1 febbraio scorso.

Si tratta del progetto relativo al FESR 2014/2020, di messa in sicurezza permanente della discarica dismessa di contrada Pozzo Bollente. Nello specifico, il Dipartimento delle acque e dei rifiuti della regione ha bocciato il progetto esecutivo del comune di Vittoria sulla messa in sicurezza delle aree previste dal piani regionale di bonifica.

Il progetto esecutivo era stato trasmesso alla regione dal Comune di Vittoria nell’agosto scorso per un importo di 8.475.098,00 euro e di ulteriori 229.541,85 euro pari al 50% delle somme relative alle competenze tecniche. Il motivo della revoca sta nel fatto che il progetto non rientrava tra le operazioni selezionate per ricevere il sostegno introdotte da alcuni aggiornamenti della Commissione europea.

Se ne parlerà probabilmente nella nuova programmazione per riproporre lo stesso progetto e stavolta ammetterlo al finanziamento, previa predisposizione di tutti gli atti funzionali alla realizzazione dei lavori.