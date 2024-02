Carrelli elevatori manuali professionali: investimento che fa differenza

Il transpallet manuale, noto anche come muletto, è uno strumento industriale dotato di ruote (oppure, occasionalmente, cingoli) per spostare e sollevare unità di carico.

Il muletto manuale funziona mediante un apposito meccanismo idraulico, che consente agli operatori di movimentare carichi anche piuttosto pesanti in totale sicurezza.

Come funziona un transpallet manuale?

Come già accennato, i carrelli elevatori manuali professionali funzionano grazie a un meccanismo idraulico. Nello specifico, questo attrezzo è formato da due forche in metallo, collegate al sistema a olio.

Per sollevare le forche è necessario pompare l’olio con un movimento verticale ripetuto sul timone di pilotaggio. In questo modio, il liquido entra nel cilindro, e quando quest’ultimo si riempie solleva il pistone collegato alle forche. Per abbassarle, poi, bisogna utilizzare la leva posta sul timone di pilotaggio che, diminuendo la pressione dell’olio, consente alle forche di raggiungere il terreno.

Come utilizzare un muletto?

Per utilizzare un transpallet manuale correttamente è necessario seguire alcuni passaggi:

· Fissare accuratamente gli oggetti sulle forche, utilizzando cinte, fascette oppure della pellicola. In caso di merce già disposta sulle pedane, bisogna posizionare le forche al di sotto delle stesse;

· Esercitare pressione sul timone, così da sollevare le forche all’altezza desiderata;

· Spostare il pallet, tirando il timone verso di sé con attenzione;

· Posizionare il transpallet manuale in corrispondenza del punto preciso dove scaricare la merce, azionare la leva ed abbassare di conseguenza le forche;

· Rimuovere gli oggetti dal muletto o sfilare attentamente la pedana, assicurandosi di evitare gli urti sull’attrezzo stesso.

Alcuni consigli di sicurezza

È fondamentale impiegare il transpallet manuale in maniera sicura, prestando attenzione ad alcuni dettagli che potrebbero causare insidie. Ad esempio, prima di effettuare uno spostamento, bisogna accertarsi che nelle vicinanze non ci siano altre persone oppure animali. Inoltre, è bene verificare che gli oggetti trasportati non siano troppo alti da ostacolare la visione durante il percorso.

Un altro consiglio importante è indossare sempre delle scarpe antinfortunistiche, poiché l’abbassamento accidentale delle forche sui piedi potrebbe causare delle ferite, anche piuttosto dolorose. Infine, è bene specificare che il transpallet manuale è un attrezzo progettato per lo spostamento delle merci, e non delle persone, per questo motivo bisogna limitarsi all’utilizzo consentito.

Perché impiegare un transpallet manuale?

Il transpallet manuale è un attrezzo che ha molteplici caratteristiche uniche e interessanti, tra cui l’impatto ambientale nullo. Come dice la parola, infatti, il muletto non è alimentato dal motore, ma solamente dall’energia fisica dell’operatore, pertanto non è responsabile di emissioni inquinanti nell’ambiente. In più, proprio per l’assenza di motore, è totalmente silenzioso. Queste caratteristiche lo rendono adatto anche ai supermercati, ai laboratori, ai magazzini e agli altri ambienti in cui non è possibile inquinare oppure dove occorre mantenere un certo livello di rumore.

Il transpallet manuale, inoltre, può essere utilizzato da qualsiasi operatore, poiché non è richiesta alcuna licenza o abilità particolari. È necessario solamente seguire un corso di poche ore, finalizzato all’apprendimento delle nozioni fondamentale per un utilizzo sicuro ed efficiente. Al contrario, per utilizzare un transpallet elettrico l’operatore deve essere in possesso di un attestato, come previsto dalla legge.

Come scegliere un muletto?

Dopo aver compreso le caratteristiche e le funzionalità del transpallet manuale, è bene comprendere come scegliere quello più confacente per le proprie esigenze.

Il primo dettaglio da valutare è la lunghezza delle forche. Esistono muletti a forche corte (di circa 80 cm), definiti anche “del camionista”, poiché possono essere manovrati facilmente anche negli spazi più stretti, come quelli dei montacarichi. Nonostante la lunghezza esigua delle forche, questo transpallet manuale può essere impiegato anche con pallet più lunghi, semplicemente inforcandoli direttamente dal lato lungo.

Per i carichi sbilanciati, invece, è consigliabile puntare su un modello con forche di almeno 115 cm, per distribuire meglio il carico. Il transpallet manuale a forche lunghe (di almeno 2 metri) è consigliato, invece, ai contesti dove vengono spostati principalmente carichi molto voluminosi e ingombranti. Ci sono, poi, i muletti con forche ribassate, ovvero con altezza da terra di circa 75 mm, che permettono di movimentare pallet ribassati in tutta sicurezza.

Per scegliere un transpallet, però, non bisogna considerare solo le forche ma anche altri dettagli, come l’impugnatura, che dovrebbe essere ergonomica e resistente per proteggere le mani dell’operatore durante l’utilizzo prolungato. Infine, in alcuni contesti potrebbero essere utili imodelli dotati di valvola anti-sovraccarico, che limita il peso massimo sollevabile per proteggere i pavimenti.